Crans-Montana già nel 2024 un incendio a Le Constellation per le candeline scintillanti

A Crans-Montana nel 2024 si è verificato un incendio presso Le Constellation, legato alle candeline scintillanti. Il legale delle famiglie delle vittime ha segnalato l'episodio, mettendo in discussione le dichiarazioni dei coniugi Moretti, che avevano sempre affermato di ignorare la natura infiammabile del soffitto. La conferma dell’incidente potrebbe influenzare le ricostruzioni ufficiali dell’accaduto.

Un incendio si sarebbe già verificato nel 2024 all'interno del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha causato 40 morti e 116 feriti. La dinamica del primo incidente sarebbe stata identica a quella della strage del 1° gennaio: fiamme innescate da candele scintillanti posizionate troppo vicino al controsoffitto rivestito con un materiale non ignifugo., La rivelazione è contenuta nel dossier assemblato dall'avvocato Sébastien Fanti che rappresenta le famiglie di alcune vittime e che sta per essere depositato sul tavolo dei magistrati. Il fascicolo raccoglie un centinaio di mail di testimoni e sopravvissuti, determinati a "riscrivere la storia della strage, smentendo la narrazione auto-assolutoria dei Moretti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

