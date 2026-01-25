Così l' America rischia di fare male a se stessa

L’analisi delle politiche estere di Donald Trump evidenzia come le guerre in Afghanistan e Iraq siano state percepite come fallimenti dei governi precedenti. La sua narrativa le definisce “buchi neri”, sottolineando un approccio critico e reinterpretativo delle decisioni passate. Questa prospettiva riflette una visione che può influenzare le scelte future degli Stati Uniti, con rischi e implicazioni per la stabilità internazionale e la stessa politica interna americana.

Nella mente di Donald Trump le guerre in Afghanistan e in Iraq sono un “buco nero”, nei suoi interventi sono i fallimenti dei presidenti che lo hanno preceduto, da George W. Bush a Barack Obama e Joe Biden. Trump ne ha rimosso le ragioni storiche e strategiche, ha davanti l’incubo dell’enorme dispendio di vite di soldati americani morti (oltre 7mila, secondo i dati della Brown University), i feriti (oltre 53 mila) e i suicidi (più di 30 mila), con un costo stimato delle guerre dopo l’11 settembre 2001 di circa 8 mila miliardi di dollari. Fu Trump nel suo primo mandato a chiudere l’accordo con i Talebani per il ritiro dall’Afghanistan, fu Biden a realizzarlo nell’agosto del 2021 nel peggiore dei modi («La debacle di Biden», titolo dell’Economist). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

