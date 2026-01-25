Cosa sono i ristoranti new money e perché vengono evitati dai ricchi

I ristoranti “new money” sono locali frequentati principalmente da persone provenienti da nuove classi sociali, spesso associate a un’immagine di ostentazione. Questi locali sono spesso percepiti come meno eleganti o raffinati rispetto ai ristoranti tradizionali di alta classe, motivo per cui molti ricchi preferiscono evitarli. La distinzione si basa su aspetti come lo stile, il livello di esclusività e l’immagine che il locale trasmette.

