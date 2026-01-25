Cosa aspettarsi dal MI6 di Metreweli? Gli scenari di Lucas

Con la nomina di Blaise Metreweli a capo del MI6, si prospettano importanti evoluzioni all’interno dell’agenzia di intelligence britannica. Lucas analizza gli scenari possibili, considerando le sfide e le opportunità di questa novità storica. Un approfondimento che offre una panoramica chiara e obiettiva su come il cambiamento possa influenzare il futuro del MI6 e le sue strategie operative.

Con la nomina di Blaise Metreweli alla guida del Secret Intelligence Service britannico, il MI6 si prepara a un cambiamento profondo, che va ben oltre il valore simbolico della prima donna al vertice della storica agenzia. La nuova direttrice sembra intenzionata a riportare l'intelligence estera del Regno Unito verso una postura più attiva, offensiva e apertamente orientata al confronto strategico con la Russia, in un'Europa che non può più considerarsi in pace. Scrivendo su Foreign Policy, l'esperto di sicurezza Edward Lucas traccia le linee di come potrebbe apparire in questa nuova fase l'agenzia di intelligence londinese.

