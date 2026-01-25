Dopo la convincente prestazione del Como contro il Torino, la corsa alla Champions si riaccende. Questa domenica si prospetta decisiva per la classifica, con alcune squadre chiamate a confermare il proprio valore e altre a risollevarsi. La giornata potrebbe definire in modo significativo gli equilibri in zona europea, determinando chi avrà ancora chance di ambire ai grandi obiettivi di fine stagione.

Con ancora negli occhi il Como travolgente visto contro il Torino, il campionato entra in una domenica che può lasciare segni profondi sulla corsa Champions. Come analizza Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, Juventus-Napoli aprirà il pomeriggio, Roma-Milan lo chiuderà: cinque ore di calcio italiano che racchiudono una fetta decisiva della stagione. Secondo la lettura di Alberto Polverosi del Corriere dello Sport, l'idea è chiara: quattro squadre per tre posti, perché uno sarebbe già prenotato dall'Inter. Allegri lo ha detto senza giri di parole, sottolineando come la Champions rappresenti una necessità strategica prima ancora che sportiva.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Ne resteranno solo tre”

Corriere dello Sport – manca solo una cosa per chiudereIl Corriere dello Sport segnala che la possibile cessione di Nuno Tavares, nel mirino di Al-Ittihad e dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare un vuoto sulla corsia sinistra della Lazio.

Argomenti discussi: Meglio Spalletti della Juve; El Aynaoui fa impazzire il Marocco e i romanisti. E il paragone con l'epica partita contro Roddick diventa virale; Coppa d'Africa, disastro anche in sala stampa: il ct del Senegal con la figlia scappa dalla conferenza; Il Corriere dello Sport rafforza la collaborazione con la Luiss Business School.

