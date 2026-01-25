Il mercato della Lazio riserva una sorpresa: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha deciso di rimuovere Romagnoli dalla lista dei giocatori in vendita. Questa scelta potrebbe influenzare le strategie future e le trattative in corso. Restano da monitorare gli sviluppi, in un contesto di mercato sempre dinamico e in continua evoluzione.

2026-01-25 14:54:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Lazio, colpo di scena: la nota su Romagnoli. “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste – si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla società del presidente Claudio Lotito –. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Colpo di scena Lazio: tolto Romagnoli dal mercato!

Corriere dello Sport – Fabiani e il mercato della Lazio: “Lavoriamo sottotraccia”Il Corriere dello Sport riporta le parole di Fabiani sulla situazione del mercato della Lazio, sottolineando un approccio riservato e attento.

Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal FenerbahceSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe vicina all’acquisto di Ratkov dal Salisburgo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L’Inter pianifica un colpo a effetto: quale è la strategia del club; Serie B, il Frosinone riacciuffa il Monza. L'Avellino cade al Partenio: colpo Carrarese; Serie B, colpo del Bari a Cesena. Davanti si corre: vincono Frosinone, Venezia e Monza; Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia.

Corriere dello Sport: Cuenca è molto vicino al Como. Genoa: Bakambu Tutte le trattative del giorno in serie AIl Cagliari accelera e piazza un colpo in prospettiva. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, domani Agustin Albarracín arriverà in Italia. Il trequartista ... ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: Palermo, in avanti solo un colpoIl Palermo accelera sul mercato: Johnsen della Cremonese in pole per l’attacco, Tramoni e Mota le alternative. Arriverà un solo rinforzo offensivo ... ilovepalermocalcio.com

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale di questa mattina tra le pagine del quotidiano si sofferma sullaLazio all’indomani dal deludente pari a reti bianche di Lecce parlando della gestione di Claudio Lotito. “Non un crollo improvviso - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com