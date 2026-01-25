Coppa Italia riecco Conegliano | ottava vittoria Mai nessuno come De Gennaro

L'Imoco Conegliano conquista l'ottava vittoria in Coppa Italia, confermando la propria solidità. In finale a Torino, la squadra si impone 3-0 su Scandicci, con tre set combattuti e terminati ai vantaggi. La prestazione di De Gennaro si distingue, sottolineando il ruolo fondamentale di questa atleta nel successo della squadra. Un risultato che rafforza la posizione di Conegliano tra le principali protagoniste del volley nazionale.

E torna a festeggiare Conegliano vincendo una Coppa Italia da record. Record di spettatori: 12.853 spettatori alla Inalpi Arena di Torino. mai cosi tanti per una finale femminile. Record di Conegliano che arriva a otto Coppa Italia in bacheca, due in più di Ravenna e Bergamo. Record di Monica De Gennaro che diventa la giocatrice che in assoluto ne ha vinte di più, superando anche l'ex compagna De Kruijf: otto come Conegliano, tutte quelle di Conegliano. Una medaglia in più per una giocatrice che non finisce mai, per la fortuna della pallavolo italiana che con lei in campo, che sia nel club o in Nazionale, può solo fare l'elenco delle vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

