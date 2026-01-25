Coppa Italia di volley femminile a Torino | piemontesi eliminate finale spettacolo Conegliano-Scandicci

Le finali della Coppa Italia di volley femminile si disputeranno il 24 e 25 gennaio 2026 all’Inalpi Arena di Torino. Le squadre piemontesi sono state eliminate, preparando un match tra Conegliano e Scandicci per il titolo. L’evento rappresenta un momento importante per il volley italiano, offrendo due giornate di competizione e spettacolo nel capoluogo piemontese.

Il 24 e il 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile. Si tratta di un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, per una competizione a cui accendono le prime squadre della classifica di Serie A al termine del girone d'andata.Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile: eliminate le squadre piemontesi, finalissima spettacolo Conegliano-ScandicciLe finali della Coppa Italia di volley femminile si svolgeranno a Torino, il 24 e il 25 gennaio 2026, presso l’Inalpi Arena. Coppa Italia femminile, Torino capitale del volley per un week end: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri valgono la finaleA Torino, nel weekend del 24 e 25 gennaio, si svolgono le finali di Coppa Italia femminile di volley alla Inalpi Arena. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Presentate a Torino le Finali di Coppa Italia Frecciarossa; Finali di Coppa Italia: si apre il sipario!; Coppa Italia 2025/26 di pallavolo femminile: calendario, programma, orari e dove vedere le Final Four; Blog | Volley femminile: week end della Coppa Italia che punta al record all’Inalpi Arena di Torino - Alley Oop. Coppa Italia, la finale è la rivincita del mondiale di un mese fa: Conegliano ritrova Scandicci, Antropova sfida Haak e GabiVolley femminile, Coppa Italia: Conegliano batte 3-0 Novara, alla quale non bastano i 24 punti di Tolok. Haak chiude a 15, Gabi a 14: in finale troverà Scandicci, che al tiebreak ha piegato Chieri ... sport.virgilio.it La Igor Volley sconfitta nella semifinale di Coppa Italia FrecciarossaSi ferma in semifinale la corsa della Igor Volley di Lorenzo Bernardi nelle Final Four della Coppa Italia Frecciarossa 2026. novaratoday.it SARÀ CONEGLIANO VS SCANDICCI LA FINALE DI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA Le Semifinali hanno emesso i loro verdetti: saranno @imocovolley e @savinodelbenevolley a sfidarsi per aggiudicarsi la Coppa Italia @frecciarossaofficial Appunt - facebook.com facebook Il Como potrebbe molto molto seriamente puntare alla vittoria della Coppa Italia #ComoTorino x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.