Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone | sanzioni denunce e sequestri

I Carabinieri di Colleferro e Valmontone hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di reati. Durante le operazioni, sono state applicate sanzioni, comminate denunce e sequestrati materiali illecito. Questi interventi rientrano in un’azione coordinata volta a garantire maggiore sicurezza e tutela per le comunità locali.

Verifiche su attività commerciali e territorio: un denunciato per spaccio, controllate 73 persone, ritirate quattro patenti e sanzioni per oltre 1.000 euro Nella giornata di martedì, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto dei militari dei Carabinieri del N.A.S. di Roma, hanno sanzionato amministrativamente i titolari di due attività commerciali ubicate nei comuni di Valmontone e Colleferro. Nello specifico, nella prima attività sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nel processo produttivo, con la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro; nella seconda, invece, sono emerse lievi difformità nella cucina, per le quali è stato impartito un termine prescrittivo di adeguamento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

I Carabinieri di Colleferro e Valmontone hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, mirati alla prevenzione e repressione di reati.

