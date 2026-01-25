Contrappassi al Goethe Zentrum

Il 31 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso il Goethe Zentrum di Bologna, si terrà “Contrappassi”, evento inserito nel XVI Maskfest e nella rassegna “Liszt nel Futuro”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Istituto Liszt, dall’Associazione MASK e dal Goethe Zentrum, offrendo un’occasione per approfondire il dialogo tra musica e arte in un contesto culturale di rilievo. L’ingresso è previsto presso via de Marchi 4.

