Contrappassi al Goethe Zentrum
Il 31 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso il Goethe Zentrum di Bologna, si terrà “Contrappassi”, evento inserito nel XVI Maskfest e nella rassegna “Liszt nel Futuro”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Istituto Liszt, dall’Associazione MASK e dal Goethe Zentrum, offrendo un’occasione per approfondire il dialogo tra musica e arte in un contesto culturale di rilievo. L’ingresso è previsto presso via de Marchi 4.
Sabato 31 gennaio 2026, ore 20.30 al Goethe Zentrum (via de Marchi 4, Bologna) nell’ambito del XVI Maskfest, per la Rassegna “Liszt nel Futuro” coproduzione Fondazione Istituto Liszt, Associazione MASK, Goethe Zentum: “Contrappassi”. Guido Barbieri Presentazione del CD Contrappassi per la casa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Sulle tracce di Goethe: un Grand Tour sensoriale tra storia borbonica e cucina campana
Leggi anche: Sulle tracce di Goethe: un Grand Tour sensoriale tra storia borbonica e cucina campana
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.