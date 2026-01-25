Nel post-partita, Antonio Conte ha commentato la difficile situazione della squadra, evidenziando come siano in una fase di emergenza. Nonostante le difficoltà, l’allenatore ha sottolineato la determinazione a non arrendersi. Le sue parole riflettono la volontà di affrontare le sfide con impegno e responsabilità, mantenendo un atteggiamento positivo e concentrato sul futuro.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Antonio Conte, analizzando la sconfitta, la situazione d’emergenza della squadra e le difficoltà fisiche e mentali del momento. Che cosa le resta di questa partita e di questa sconfitta? Si poteva fare qualcosa in più?“Finché la partita è rimasta sull’1-0 era totalmente in equilibrio. In gare così basta un episodio a favore per raddrizzarla. Dopo il secondo gol c’è stato un colpo psicologico importante, si sono aperti gli spazi e abbiamo cercato di essere più offensivi con le poche sostituzioni che avevamo, ma abbiamo preso anche il terzo gol.” C’è stato anche un episodio nel primo tempo che poteva cambiare l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Siamo in super emergenza, ma non molliamo”

