Durante la partita tra Juventus e Napoli, l'episodio del mancato rigore su Hojlund ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Antonio Conte. Marelli ha fornito una spiegazione dettagliata sull’evento, contribuendo a chiarire i dubbi riguardo alla decisione arbitrale. L’atmosfera nell’impianto torinese si è intensificata, riflettendo l’importanza di un episodio che ha influenzato l’andamento della gara e le discussioni post-match.

Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Atalanta, Palladino: «La mentalità della squadra deve essere quella di Krstovic, il giorno libero è servito e vi spiego perché» Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte furioso, la reazione al mancato rigore su Hojlund è tutta un programma! La spiegazione di Marelli sull’episodio di Juve Napoli

Bremer Hojlund, il Napoli reclama il rigore. Marelli: «Molto al limite, quasi una cintura». E c’è la frase sarcastica di ConteDurante la partita tra Napoli e Juventus, il Napoli ha richiesto un calcio di rigore per un presunto fallo su Hojlund.

Inter-Napoli, Open VAR chiarisce sull’episodio del rigore: ecco la spiegazioneL'episodio del rigore durante la partita tra Inter e Napoli ha suscitato molte discussioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Panatta e la battuta impetuosa per Antonio Conte: Due giornate? Il Napoli è 'pregno'...; Napoli, tra il leader scozzese e la furia di Conte: ora servono risposte; La rabbia di Conte dopo il tracollo del Napoli contro 10 uomini: Questo dovrebbe farci male.

Conte furioso, cos’ha detto e perché è stato espulsoL’allenatore partenopeo non ha nascosto il proprio disappunto. Ha protestato con forza contro il direttore di gara, lasciandosi andare a insulti rivolti all’arbitro. La sua reazione è andata oltre le ... passioneinter.com

Inter-Napoli, Conte non si presenta in tv: Tweet De Laurentiis, il precedente Var in Milan-Genoa con Di PaoloInter-Napoli, Conte non si presenta in tv e lascia spazio a Stellini: Tweet De Laurentiis, il precedente Var Fullkrug-Ostigard in Milan-Genoa con Di Paolo ... sport.virgilio.it

Arriva il durissimo attacco di DIEGO COSTA a CONTE pochi giorni prima di NAPOLI-CHELSEA. L'attaccante spagnolo era stato costretto a lasciare Londra proprio dopo un furioso litigio con l'attuale tecnico azzurro quando allenava i Blues. "È una persona che - facebook.com facebook

#DeLaurentiis furioso per la squalifica a #Conte Il presidente del #Napoli pensa ad una azione legale x.com