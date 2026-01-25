conte e 72 ore per capire quale ristorante frequentare

Il 7 dicembre scorso, al Maradona, Luciano Spalletti ha rivestito i panni del grande ex, in una partita ricca di emozioni. Questa vicenda ricorda come, nel calcio come nella vita, i momenti di scelta e riflessione possano durare anche 72 ore, aiutando a capire quale strada seguire. Un esempio di come il tempo possa essere determinante nelle decisioni importanti, sia sul campo che nella quotidianità.

"> Il calcio ama le simmetrie beffarde. Come scrive Xavier Jacobelli su Tuttosport, il 7 dicembre scorso, al Maradona, toccò a Luciano Spalletti vestire i panni del grande ex. Un ritorno amarissimo: sassaiola al pullman, fischi assordanti, la doppietta di Højlund a scavare il solco e il gol di Yildiz utile solo ad attenuare la delusione bianconera. Oggi, 25 gennaio, lo scenario è completamente ribaltato. Secondo Xavier Jacobelli sulle colonne di Tuttosport, da quella sera Spalletti ha costruito una rincorsa poderosa: sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, a Cagliari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

