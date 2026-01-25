Contatti tra tifosi di Napoli e Lazio nel Frusinate | sequestrati coltelli e petardi

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha intercettato 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, nel Frusinate. Durante i controlli, sono stati sequestrati coltelli e petardi, in un contesto di tensione tra tifoserie di Napoli e Lazio. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti legati agli incontri tra le due squadre.

Intervento della Polizia all’alba sulla A1 e al casello di Monte Porzio Catone: 80 tifosi laziali fermati e identificati, al vaglio i DASPO Sono 80 i tifosi laziali intercettati all’alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello autostradale di Monte Porzio Catone. Una volta bloccati, i supporter sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della Polizia Scientifica. Il gruppo rientrava dalla trasferta di Lecce e viaggiava a bordo di van e auto private. L’intervento è scattato dopo la notizia di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone, lungo l’autostrada A1, tra i tifosi biancocelesti e ultras del Napoli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio sull'A1 vicino Frosinone, 80 fermati e coltelli e mazze sequestrateNella giornata di oggi, sull'autostrada A1 vicino Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio.

Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelliNella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.

