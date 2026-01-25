Questa mattina, la Polizia di Stato ha intercettato 80 tifosi della Lazio al casello di Monte Porzio Catone. Durante i controlli, sono stati sequestrati coltelli e petardi, evidenziando un’attenzione particolare alle misure di sicurezza in vista delle prossime gare tra Napoli e Lazio. L’intervento si inserisce in un’azione di prevenzione volta a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante eventi sportivi.

Intervento della Polizia all’alba sulla A1 e al casello di Monte Porzio Catone: 80 tifosi laziali fermati e identificati, al vaglio i DASPO Sono 80 i tifosi laziali intercettati all’alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello autostradale di Monte Porzio Catone. Una volta bloccati, i supporter sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della Polizia Scientifica. Il gruppo rientrava dalla trasferta di Lecce e viaggiava a bordo di van e auto private. L’intervento è scattato dopo la notizia di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone, lungo l’autostrada A1, tra i tifosi biancocelesti e ultras del Napoli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contatti tra tifosi di Napoli e Lazio nel Frusinate: sequestrati coltelli e petardiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha intercettato 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, nel Frusinate.

Roma: bloccati 80 tifosi Lazio dopo contatto con ultras Napoli su A1, sequestrati coltelliQuesta mattina, la polizia di Stato ha fermato 80 tifosi della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, dopo un contatto con ultras del Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Contatti tra tifosi di Napoli e Lazio nel Frusinate: sequestrati coltelli e petardi; Scontri in autostrada tra i tifosi di Lazio e Napoli: caos in A1, sequestrati bastoni e coltelli; Scontri in A1, identificati 300 ultras Napoli; Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglierini.

Scontri in autostrada tra i tifosi di Lazio e Napoli: caos in A1, sequestrati bastoni e coltelliI due gruppi sono entrati in contatto sull'autostrada A1, bloccando la carreggiata nel tratto tra Ceprano e Frosinone ... today.it

Scontri in autostrada tra tifosi fiorentini e romanistiSecondo quanto riportato dal Resto del Carlino, le due tifoserie sono venute a contatto vicino allo svincolo del Raccordo di Casalecchio: Digos e Polizia sul luogo ... ilromanista.eu

Come riporta il Messaggero, Notte di tensione sull’A1: contatti tra tifosi del Napoli diretti a Torino e tifosi laziali di ritorno da Lecce, con la carreggiata nord bloccata per alcuni minuti nei pressi di Frosinone. Intervento di polizia e stradale, sequestrate mazze, ba - facebook.com facebook

Bloccati 80 tifosi della Lazio dopo contatto con ultras del Napoli sull’A1, sequestrati coltelli – video x.com