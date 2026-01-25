Dopo la partita tra Juventus e Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato il risultato di 3-0, ritenendolo forse ingiusto. Ha anche espresso il suo pensiero sul rigore non concesso su Hojlund, offrendo una valutazione obiettiva sull’andamento dell’incontro. Di Lorenzo ha condiviso le sue impressioni nel corso della conferenza stampa successiva alla 22ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Di Lorenzo post Juve Napoli: le sue dichiarazioni dopo il match della 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. PAROLE – «Il 3-0 è un risultato un po’ bugiardo per quanto espresso. I tanti impegni e la rosa corta non devono essere un’alibi ma sicuramente incidono. Rigore Hojlund? Sia Rasmus sia Vergara sembravano in vantaggio ma l’arbitro ha valutato così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Di Lorenzo post Juve Napoli: «3-0 risultato un po’ bugiardo. Rigore non dato su Hojlund? Ecco cosa penso»

Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: «Abbiamo dimostrato carattere, non commento il rigore. Rosso a Conte? Rispondo così»Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato gli episodi e l’andamento della partita in conferenza stampa.

Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese: «Avversario nettamente più forte. Il rigore subito ci ha fatto rosicare un po’…Regola rivedibile»Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, Etrit Audero ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Coppa Italia Frecciarossa – Le dichiarazioni della conferenza stampa; Cuore Musetti, prima volta nella seconda settimana agli AO: Oggi una bella prova di maturità; Conte, furia sul Napoli: Sono incazz... nero, partite così vanno portate a casa, punto e basta!; Musetti dopo la vittoria con Sonego: Difficile sfidare un amico. Mi sento più a mio agio sul cemento.

«Difetti strutturali» e Lorenzo Brown: l'Olimpia Milano deve trovare una soluzioneLa conferenza stampa di Peppe Poeta dopo la terza sconfitta di fila in EuroLeague è più di un campanello d'allarme, ma un'intera sirena che suona tra le ... pianetabasket.com

Lorenzo Sonego: Musetti è stato incredibile, per questo è il numero 5 del mondoLe parole di riconoscimento del torinese dopo il derby che lo ha estromesso dal tabellone degli Australian Open ... msn.com

“Lavoriamo per riportare gli episodi a nostro favore” Le parole di Giuseppe Pezzella in conferenza stampa al termine di #SassuoloCremonese uscremonese.it/pezzella-lavor… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #SerieAEniliv x.com

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Runjaic - facebook.com facebook