Dopo la partita tra Juventus e Napoli della 22ª giornata di Serie A 202526, Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa. Nel suo intervento, l’allenatore ha sottolineato il valore della squadra e la determinazione nel proseguire il percorso, anche in un momento complesso. Di seguito le sue dichiarazioni, che riflettono la volontà di mantenere il focus e la stabilità nonostante le difficoltà.

di Marco Baridon Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: le sue dichiarazioni dopo il match della 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Ai ragazzi ho detto – ed era giusto che lo dicessi – che si continua a lottare tutti insieme, si continua a dare il massimo tutti insieme. Fino all’1-0 la partita è stata in equilibrio, poi il 2-0 è stata una mazzata a livello psicologico e ci ha fatto perdere distanze ed equilibri. Anche i cambi, volevo far riassaggiare il clima del campo a Lukaku, non è pronto e ci vuole del tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: «Non si scende dalla barca, è bella al largo in un mare tempestoso!»

Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: le sue dichiarazioniNel consueto appuntamento con la conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha commentato le prestazioni di Juventus e Napoli alla 22ª giornata della Serie A 202526.

Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: «Abbiamo dimostrato carattere, non commento il rigore. Rosso a Conte? Rispondo così»Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato gli episodi e l’andamento della partita in conferenza stampa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli 1-1, Conte nel post partita: C'è delusione. Mercato? Non so cosa accadrà; Come stanno i tanti infortunati in casa Napoli: le parole di Conte e Stellini; Copenhagen-Napoli: Conte in conferenza stampa | Diretta video; Juventus-Napoli, Spalletti e Conte restano in silenzio: cancellate le due conferenze stampa della vigilia.

Conte diretta dopo Juve-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVELe dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei dopo il match dell'Allianz Stadium: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Conte: «La tempesta non è finita e non finirà per adesso»Scopri le ultime dichiarazioni di Juventus-Napoli Conte in conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus. ilnapolista.it

“Lavoriamo per riportare gli episodi a nostro favore” Le parole di Giuseppe Pezzella in conferenza stampa al termine di #SassuoloCremonese uscremonese.it/pezzella-lavor… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #SerieAEniliv x.com

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Runjaic - facebook.com facebook