Conerobus un referendum Sindacati divisi | il dubbio se firmare o no l’accordo

Conerobus si prepara a un referendum che coinvolge le organizzazioni sindacali, divise sulla decisione di firmare o meno l’accordo proposto dall’azienda la settimana scorsa. La consultazione rappresenta un momento chiave per definire il futuro delle relazioni sindacali e delle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda, con le parti che attendono con attenzione l’esito di questa votazione.

Sarà un referendum a decidere se le organizzazioni sindacali di Conerobus firmeranno l’accordo proposto dall’azienda la settimana scorsa. Fino ad allora lo sciopero di 24 ore del 29 gennaio prossimo resta in calendario e potrà essere confermato o annullato a seconda del risultato del quesito referendario; saranno i 420 dipendenti la prossima settimana a decidere con il voto personale quale strada imboccare. Tutto ciò è emerso al termine dell’accesa assemblea dei lavoratori che si è svolta venerdì sera all’interno della sede aziendale. Il fronte sindacale si è sfilacciato, al punto che il dispositivo è stato appoggiato da tre delle cinque sigle che fino a qui erano più o meno rimaste unite; fuori dalla procedura restano la Fit-Cisl e l’Ugl Autoferro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

