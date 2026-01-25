Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile | Scandicci lotta i vantaggi in tre set sono letali

Conegliano si è aggiudicata la Coppa Italia di volley femminile 2026, battendo Scandicci con un risultato di 3-0 nella finale disputata alla Inalpi Arena di Torino. La partita si è distinta per l’equilibrio tra le squadre, con set molto combattuti e punteggi stretti. La vittoria di Conegliano sottolinea la sua costanza e capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi.

Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2026 di volley femminile, sconfiggendo Scandicci per 3-0 (31-29; 26-24; 27-25) nell'intensa finale andata in scena alla Inalpi Arena di Torino. Le Pantere hanno conquistato il trofeo per la settima volta consecutiva (l'ottava nella propria storia, quello odierno è stato il decimo atto conclusivo di fila), spegnendo i sogni di gloria delle toscane, alla loro prima apparizione nel match che metteva il palio titolo. Si trattava della sfida tra la prima e la seconda forza della Serie A1 (separate da appena tre punti), nonché della rivincita della finale del Mondiale per Club vinta dalla Savino Del Bene prima di Natale.

