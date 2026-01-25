Conegliano-Scandicci oggi Coppa Italia volley femminile 2026 | orario finale tv streaming

Oggi si disputa la finale di Coppa Italia femminile di volley 2026 tra Conegliano e Scandicci. Ecco le informazioni su orario, diretta tv e streaming per seguire l’evento. Le due squadre si confrontano nuovamente in una sfida che rappresenta un momento importante della stagione, confermando la loro presenza tra le protagoniste del volley femminile italiano.

Cambia il trofeo, cambia il contesto, ma il copione resta lo stesso: quando il volley femminile italiano arriva al momento della verità, sulla scena ci sono sempre Conegliano e Scandicci. La finale di Coppa Italia 2026, in programma questo pomeriggio alle 15.00 a Torino, è l’ennesima conferma di una rivalità che, nel giro di un anno, è diventata il nuovo baricentro dell’élite europea. L’ultimo incrocio che aveva chiuso la stagione passata era stato quello più pesante, la finale di Champions League, vinta da Conegliano. Poi, a dicembre, la Savino Del Bene si è presa la rivincita più dolce, conquistando in Brasile il Mondiale per Club, primo grande titolo della sua storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

