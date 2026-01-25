Condividete la difesa di Meloni dei nostri militari dopo le parole di Trump?

Da liberoquotidiano.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, la presidente Meloni ha espresso il suo sostegno ai militari italiani, sottolineando l'importanza del loro ruolo e del rispetto delle forze armate. La posizione ufficiale mira a ribadire l'impegno dello Stato nel tutelare i propri uomini e donne in divisa, mantenendo un tono sobrio e ufficiale in un contesto di confronto internazionale e politico.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

condividete la difesa di meloni dei nostri militari dopo le parole di trump

© Liberoquotidiano.it - Condividete la difesa di Meloni dei nostri militari dopo le parole di Trump?

Meloni,Difesa: stupore per parole TrumpIl Governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump riguardo al contributo dei Paesi europei nella missione in Afghanistan.

La cautela di Meloni: no a nostri militari impiegati sul campo. E a Tokyo rilancia l’asse con il GiapponeIl recente viaggio di Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud ha sottolineato l'importanza di rafforzare la presenza italiana in aree strategiche del Golfo e dell’Indo-Pacifico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il Sottosegretario Rauti a Rigopiano; Usa, Pentagono: supporto più limitato agli alleati in nuova dottrina; Contro le fake news, la verità è artigianale; LA DIFESA EUROPEA OLTRE LA BREXIT.

Difesa, oltre i colossi: le 6 azioni più innovative e sottovalutateEssere esposti ai giganti del passato della difesa, avverte Ark Invest Europe, non equivale a essere posizionati per la difesa del futuro, che sarà plasmata dall’innovazione. Ecco le azioni migliori ... milanofinanza.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.