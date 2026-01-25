Condividete la difesa di Meloni dei nostri militari dopo le parole di Trump?

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, la presidente Meloni ha espresso il suo sostegno ai militari italiani, sottolineando l'importanza del loro ruolo e del rispetto delle forze armate. La posizione ufficiale mira a ribadire l'impegno dello Stato nel tutelare i propri uomini e donne in divisa, mantenendo un tono sobrio e ufficiale in un contesto di confronto internazionale e politico.

Meloni,Difesa: stupore per parole TrumpIl Governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump riguardo al contributo dei Paesi europei nella missione in Afghanistan. La cautela di Meloni: no a nostri militari impiegati sul campo. E a Tokyo rilancia l'asse con il GiapponeIl recente viaggio di Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud ha sottolineato l'importanza di rafforzare la presenza italiana in aree strategiche del Golfo e dell'Indo-Pacifico.

