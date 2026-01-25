Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Il concorso docenti PNRR3 prevede una prova orale di 45 minuti, riservata a chi supera quella scritta. In questa fase, si valutano le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e la capacità di insegnamento. Per prepararsi al meglio, sono disponibili video sulla lezione simulata e simulatori per ripassare la normativa e la disciplina di riferimento. Una preparazione accurata è fondamentale per affrontare con sicurezza questa tappa del concorso.

Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. Il team di OrizzonteScuola ti mette a disposizione i video della registrazione di precedenti webinar sulla prova orale. Troverai spiegato in modo semplice ed efficace come funziona la prova, come impostarla e come superarla. Molto interessante il video su come usare l'Intelligenza artificiale per superare la prova.

