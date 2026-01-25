con la tassa di soggiorno risorse ai comuni per la videosorveglianza

La tassa di soggiorno rappresenta una risorsa importante per i Comuni italiani, destinata anche al potenziamento della videosorveglianza. Questo strumento contribuisce a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai turisti, supportando lo sviluppo sostenibile del settore. In un contesto di crescente afflusso di visitatori, la gestione efficace delle risorse è fondamentale per garantire un’esperienza positiva e tutela del patrimonio locale.

Il motore del turismo italiano continua a girare a pieni giri e si conferma una delle eccellenze del Paese. Se il 2025 si avvia a chiudersi con una crescita attorno al 3%, le aree interne e i piccoli Comuni registrano incrementi ancora più significativi: oltre il 7% tra presenze e pernottamenti, con punte del 26% nei mesi primaverili. Dati che rafforzano la posizione dell'Italia tra le destinazioni più ambite al mondo e rappresentano una sfida chiara: garantire nel tempo qualità dei servizi, sostenibilità e sicurezza per consolidare la crescita nel lungo periodo. È da qui che parte la strategia illustrata al Terzo Forum Internazionale del Turismo, conclusosi a Milano, dalla ministra Daniela Santanchè (nella foto assieme a Piantedosi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La ministra del Turismo Daniela Santanché ha annunciato l'intenzione di destinare una parte della tassa di soggiorno alla videosorveglianza nei comuni.

