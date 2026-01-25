Con boxer stile e personalizzazione Bmw accende l’heritage all' Mbe

Bmw a Verona ha saputo reinterpretare la propria eredità attraverso un approccio personalizzato, integrando elementi di boxer, cruiser e creazioni uniche. L’evento ha evidenziato come il patrimonio storico possa essere rinnovato con stile contemporaneo, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. Un’occasione per apprezzare l’attenzione ai dettagli e la capacità di Bmw di adattarsi alle tendenze della cultura custom.

Al Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) Bmw ha giocato una carta nuova, portare in fiera la propria idea di passione ad alto livello, senza rinunciare all’anima più istintiva e personalizzabile del marchio. In uno dei palcoscenici europei più importanti per il mondo cruiser e custom, ha presidiato l'area con uno stand di quasi 500 metri quadri. Lo ha fatto con una gamma rinnovata e una zona Heritage che è, di fatto, un invito esplicito a riscoprire il boxer come base perfetta per la moto di carattere. Una cornice che aiuta a leggere la strategia, che punta a rinnovare, ampliare e dare identità netta alle famiglie di prodotto, anche con moto dallo stile più classico e su misura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

