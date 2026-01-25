Complimenti campione! Sinner da bambino batteva Franzoni e ora lo celebra

Jannik Sinner ha condiviso sui social un gesto di stima nei confronti di Giovanni Franzoni, lo sciatore che da bambino aveva battuto. Il campione del tennis ha espresso i suoi complimenti e ha rivelato di aver ricevuto messaggi di incoraggiamento da Franzoni, che gli ha anche lasciato il suo numero. Un gesto di rispetto tra due giovani talenti, che testimonia l’importanza del fair play e dell’amicizia nello sport.

"Complimenti, campione". Jannik Sinner, da ex sciatore, sa quanto vale una vittoria a Kitzbuehel e sui social ha dedicato una storia a Giovanni Franzoni, incrociato da bambino sulle piste da sci (e battuto in una gara a San Sicario nel 2009). Hanno la stessa età (classe 2001, Franzoni nato il 30 marzo, Jannik il 16 agosto). E da qualche tempo sono in contatto, lo ha raccontato ieri il 25enne bresciano nella conferenza stampa dopo il trionfo sulla Streif: "Dopo le prove cronometrate (in cui è sempre stato il più veloce) mi sono sentito con Sinner. Era uscito quell’articolo che diceva che mi aveva battuto, in una gara del 2009, quando Jannik aveva sette anni e si dedicava ancora allo sci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovanni Franzoni si commuove: "Qualcuno ha guardato da lassù. Complimenti da Tomba? Tanta roba"

