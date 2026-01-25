Come sarà accolto stavolta Conte allo Stadium?
Come sarà accolto questa volta Conte allo Stadium? Tra gli aspetti da considerare ci sono i temi tattici e tecnici della partita, ma anche il rapporto tra l’allenatore e la tifoseria juventina. La sua presenza suscita sempre interesse, e l’atteggiamento dei tifosi potrebbe influenzare l’atmosfera dell’incontro. Un confronto che, oltre ai risultati sportivi, riguarda anche il rapporto tra passato e presente, e le emozioni che lo stadio può ancora suscitare.
Tra i tanti temi tattici, tecnici e morali che andranno a comporre uno dei match più attesi della stagione, c’è sicuramente quello che riguarda il rapporto tra Conte e la tifoseria juventina, e soprattutto come quest’ultimo possa essere accolto da quella che un tempo era la sua gente. Conte-Juve: una storia (in)finita?. Per 13 lunghi anni ha indossato la maglia a strisce bianconere, ha alzato la Champions League nel ’96 e ha persino indossato la fascia da capitano. Da allenatore non è stato da meno, creando le basi della Juve dei nove scudetti e vincendo con essa i primi tre del ciclo (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) e due Supercoppe italiane (2012, 2013). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
