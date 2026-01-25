come ottenere un sonno profondo secondo gli esperti

Per ottenere un sonno profondo e rigenerante, è fondamentale adottare alcune semplici abitudini quotidiane. Gli esperti consigliano di mantenere orari regolari, limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire e creare un ambiente tranquillo e confortevole. Queste strategie aiutano a favorire un riposo più completo, migliorando la qualità del sonno e il benessere generale.

Il sonno profondo è tanto sconosciuto quanto importante. Oggi i dispositivi indossabili tracciano ogni nostro movimento, e molti di noi sono in grado di consultare statistiche che ci dicono quanto, in teoria, abbiamo dormito bene la notte precedente. A volte, però, sembra proprio che il dispositivo di monitoraggio del sonno ci stia mentendo: magari rivela un punteggio di sonno soddisfacente, ma noi non abbiamo molta energia per affrontare la giornata. Potrebbe essere il segno che non si sta dormendo abbastanza tempo all'interno di una fase specifica del sonno, nota come sonno a onde lente. Anche se il sonno REM (l'ultima parte del ciclo del sonno, quella in cui si verificano la maggior parte dei nostri sogni) tende ad essere la fase del sonno più comunemente nota, i medici del sonno con cui abbiamo parlato dicono che non bisogna sottovalutare l'importanza di dormire a sufficienza nella fase a onde lente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

