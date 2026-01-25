Come fu incastrato il re dei gangster Al Capone? Morì solo e affetto da demenza a 48 anni

Al Capone, noto boss del crimine organizzato a Chicago, è stato infine arrestato e condannato per evasione fiscale. Dopo anni di attività illecite, la sua ascesa si è conclusa nel 1931, quando le autorità sono riuscite a incastrarlo grazie alle indagini finanziarie. Morì a 48 anni, solo e affetto da demenza, lasciando un’eredità complessa nel mondo della criminalità e della storia americana.

Al Capone, l’uomo che è riuscito a costruire un impero criminale sul proibizionismo, il gioco d’azzardo e l’estorsione in quel di Chicago, è caduto sotto il peso delle tasse. O, meglio, dell’evasione fiscale. A portarlo in tribunale grazie a questa imputazione è Eliot Ness, un giovane e determinato agente dell’FBI che, insieme alla sua squadra, ha ispirato il film Gli Intoccabili, diretto da Bian De Palma nel 1987. Un’immagine in bianco e nero di Al Capone con l’immancabile cappello – Fonte: New York Times Dopo diversi tentativi, infatti, Ness si rende conto che le prove per incriminare Al Capone, gangster di origini italiane, non sono facili da reperire, essendo circondato da una fitta rete di protezione ed omertà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

