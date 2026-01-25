come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

Per vedere la replica di Amici 25, è possibile consultare i programmi televisivi su canali come TV8 o La5, oppure accedere alle piattaforme di streaming come Witty TV, che offrono le puntate già trasmesse. La stagione 25, iniziata il 28 settembre 2025, può essere rivista in differita attraverso questi mezzi, garantendo un accesso comodo e immediato alle puntate del talent di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 25 Gennaio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

