Colpi d’arma da fuoco nel bosco a Misinto un morto e un ferito

Nella serata di ieri, nel Parco delle Groane a Misinto, sono stati rinvenuti un giovane di 24 anni in condizioni critiche a causa di colpi d’arma da fuoco. La stessa notte, un’altra persona è stata rinvenuta ferita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e le circostanze che hanno portato a questo episodio.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Colpi d'arma da fuoco nel bosco a Misinto, un morto e un ferito

