Colleferro arrestato 38enne per estorsione usura e porto abusivo di armi

Giovedì, i Carabinieri di Colleferro hanno eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni, accusato di estorsione, usura e porto abusivo di armi. L’intervento, condotto dal Nucleo Operativo e Radiomobile, fa parte di un’attività di indagine volta a contrastare fenomeni criminali nella zona. L’arresto rappresenta un passo importante nel rafforzamento della sicurezza locale.

L’uomo, originario di Colleferro e proveniente dalla Sardegna, tentava la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri e tradotto al carcere di Velletri I militari hanno rintracciato, in un’abitazione della periferia cittadina, un 38enne originario del luogo e proveniente dalla Sardegna, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’uomo deve scontare una pena di 1 anno e 10 mesi per i reati di estorsione, usura e porto abusivo di armi. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente tradotto presso il carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Colleferro, arrestato 38enne per estorsione, usura e porto abusivo di armiGiovedì, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un 38enne con l’accusa di estorsione, usura e porto abusivo di armi.

Colleferro. Condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi si nascondeva in un’abitazione in periferia. Scoperto, tenta la fuga ma i Carabinieri lo arrestanoNella giornata di giovedì 22 gennaio, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un uomo condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Colleferro, arrestato 38enne ricercato: deve scontare quasi due anni di carcere; Roma: ricercato, si nascondeva in una abitazione a Colleferro, arrestato 38enne; Colleferro - Ricercato finisce nella rete dei Carabinieri: tentava di sottrarsi all'arresto nascondendosi in un'abitazione; Ricercato per estorsione e usura, arrestato a Colleferro dai Carabinieri.

Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: era nascosto in periferia e ha tentato la fuga verso la campagnaColleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: trovato in periferia, ha provato a scappare. Deve scontare 1 anno e 10 mesi per estorsione e usura. ilquotidianodellazio.it

Ricercato si nasconde nella provincia di Roma e tenta la nuova fuga nelle campagneNella giornata di giovedì, i carabinieri hanno localizzato, all’interno di un’abitazione di Colleferro, un 38enne originario recentemente trasferito dalla Sardegna, destinatario di un ordine di ... romatoday.it

L’uomo, originario di Colleferro e proveniente dalla Sardegna, tentava la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri e tradotto al carcere di Velletri - facebook.com facebook