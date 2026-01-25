Coldiretti | Regole diverse rischio Mercosur

Il confronto tra le regole agricole europee e quelle del Mercosur evidenzia potenziali differenze di standard. Coldiretti sottolinea i rischi derivanti da normative diverse, mentre il presidente di Cia, Cristiano Fini, ricorda che in Europa si adottano parametri più elevati in termini di qualità e sicurezza alimentare. La questione riguarda la tutela dei consumatori e la sostenibilità delle produzioni locali nel contesto delle future relazioni commerciali.

E il presidente di Cia, Cristiano Fini, rincara: «In Europa standard qualitativi e sanitari più alti». Confindustria scende in campo contro chi contesta l'accordo sul Mercosur così come è stato concepito, ovvero in modo squilibrato senza quelle reciprocità che dovrebbero tutelare il mondo agricolo. L'associazione delle imprese ne sta facendo una battaglia di bandiera sostenendo che il No della Lega e dei 5 stelle rischia di far perdere al sistema Paese 14 miliardi di euro. Il presidente degli industriali, Emanuele Orsini, sollecita «l'applicazione immediata dell'accordo provvisorio perché sospenderlo sarebbe una pazzia».

