Cogoleto riqualificato il campo sportivo con 670mila euro

Sabato a Cogoleto si è tenuta l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo ‘Gerolamo Casarino’, recentemente riqualificato con un investimento di 670mila euro proveniente dal fondo strategico regionale. L’intervento ha migliorato le strutture, offrendo un ambiente più funzionale e sicuro per le attività sportive locali. La riqualificazione contribuisce a valorizzare gli spazi pubblici e a promuovere la pratica sportiva nel territorio.

Taglio del nastro a Cogoleto, sabato si è svolta l'inaugurazione del rinnovato impianto sportivo 'Gerolamo Casarino', riqualificato grazie al fondo strategico regionale. Nel dettaglio, i lavori hanno previsto la completa sostituzione del manto in erba artificiale del campo da calcio a 11, non più conforme ai requisiti prestazionali e di sicurezza stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti. L'intervento ha incluso il mantenimento, la sistemazione e l'integrazione del sottofondo. Contestualmente, sono stati installati un nuovo impianto di irrigazione, porte regolamentari e tutte le attrezzature previste per l'omologazione dell'impianto.

