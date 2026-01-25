Coalac e la crisi del latte | A questi costi chiudiamo

La crisi del settore lattiero-caseario sta evidenziando difficoltà crescenti per le aziende locali. Durante un incontro tenutosi presso la sede della Coalac ad Ascoli, si sono analizzate le sfide legate ai costi di produzione e alla sostenibilità delle attività. La situazione attuale rischia di compromettere la continuità delle imprese, portando a decisioni difficili per il futuro del comparto.

Ascoli, 25 gennaio 2026 – La crisi del latte adesso preoccupa davvero. La Coalac ieri mattina, nella sede della cooperativa di Marino del Tronto, ha voluto illustrare le problematiche che stanno investendo tutto il comparto locale. In questo momento si sta producendo sotto prezzo rispetto ai costi minimi che ciascun produttore è chiamato a sostenere. Una situazione che ha portato la zootecnica marchigiana a vivere una situazione drammatica che potrebbe mettere a serio rischio gli allevamenti presenti nel territorio piceno. Cesare chiude lo storico barbiere: “Barba e capelli dal 1960, ma è arrivata l’ora di godermi l’orto” "Grave crisi, si sta producendo sotto costo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È crisi pesante per il latte italiano, prezzo crollato del 33%: cosa sta succedendo?Il settore lattiero-caseario italiano sta attraversando una crisi significativa, con il prezzo del latte che ha subito un calo del 33%.

