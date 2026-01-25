Cnn | vittima Minneapolis aveva un' arma

Un'analisi video condotta dalla CNN sulla vicenda di Minneapolis suggerisce che la vittima potrebbe aver avuto un'arma al momento dell'incidente. La ricostruzione si basa su immagini e dettagli visuali, contribuendo a chiarire gli eventi e fornendo elementi utili per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione e analisi pubblica.

2.43 Un'analisi video della Cnn sulla tragedia di Minneapolis sembra avvalorare la tesi che l'uomo ucciso fosse armato. Nel video si vede un agente federale dell'immigrazione che toglie una pistola ad Alex Pretti poco prima che venisse ucciso.Il video mostra un agente che entra nella mischia di altri agenti che cercano di immobilizzarlo e recuperare un'arma che sembra corrispondere alla pistola che l'uomo possedeva, secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna.Si sentono anche gli agenti urlare "ha una pistola".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Agenti ICE uccidono un uomo a Minneapolis, è la seconda volta dopo Renee Nicole Good: spuntano foto dell'armaA Minneapolis, agenti ICE hanno ucciso un uomo durante un intervento, segnando un episodio simile a quello di Renee Nicole Good.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide: la vittima è un americano di 37 anni. Trump: «Lasciate che l'Ice faccia il suo lavoro»Prima Renee Good, poi un migrante venezuelano e ora un uomo, colpito a morte da un agente federale. La sparatoria di questa mattina, per mano di un agente Ice, è la terza avvenuta a Minneapolis questo ... ilmessaggero.it

A Minneapolis gli agenti dell’ICE hanno ucciso un altro uomoLa vittima è stata colpita a distanza ravvicinata alla zona del torace prima di essere trasportata in ospedale, dove poi è deceduta ... dire.it

Altra vittima dell’ICE a Minneapolis, Botteri: “Ucciso per aver difeso una donna, era a terra disarmato quando gli hanno sparato” - facebook.com facebook

Ecco la vittima: Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, residente a #Minneapolis. Lavorava come infermiere e non aveva precedenti penali. #Minnesota #ICEOUTMN #ICEOUT x.com