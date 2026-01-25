Clochard ferito al fianco forse un tentativo di rapina

Un uomo senza dimora di 36 anni, di origine peruviana, è rimasto ferito al fianco durante un episodio di violenza. L'episodio, che potrebbe essere collegato a un tentativo di rapina, si è verificato in zona sconosciuta. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e identificare eventuali responsabili.

Un clochard 36enne peruviano è rimasto ferito da un fendente al fianco sferrato da uno sconosciuto. Sarebbe accaduto in piazza Salvo D'Acquisto, in centro a Napoli probabilmente durante un tentativo di rapina. 7 i giorni di prognosi da parte dei sanitari dell'ospedale Pellegrerini di Napoli che hanno avviato le indagini.

