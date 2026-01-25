Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Anguillara, è stato informato in carcere del suicidio dei suoi genitori. L'avvocato ha riferito che l’uomo è profondamente sconvolto e si trova in uno stato di grave disperazione, manifestando il desiderio di togliersi la vita. La vicenda evidenzia la complessità emotiva e le conseguenze di un episodio criminale di grande impatto.

Claudio Carlomagno avrebbe affermato di aver pensato al suicidio, senza avere però il coraggio di metterlo in pratica. La rivelazione viene attribuita al suo legale, secondo il quale l’uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, avrebbe reagito in questo modo alla notizia dell’estremo gesto compiuto dai suoi genitori. Claudio Carlomagno ha pensato al suicidio Claudio Carlomagno è venuto a conoscenza dietro le sbarre del suicidio dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati impiccati nella loro villetta di Anguillara Sabazia. Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo avrebbe reagito in modo “disperato” alla notizia, manifestando a sua volta la volontà di togliersi la vita, dicendo però di non averne il coraggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Carlomagno vorrebbe togliersi la vita dopo il suicidio dei genitori, l'avvocato: "É disperato"

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista: il timore del suicidio in cella dopo la morte dei genitoriClaudio Carlomagno, accusato di femminicidio, si trova ora sotto sorveglianza a vista in carcere, dopo aver appreso della morte dei genitori.

Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, l’avvocato: “Anche loro vittime”Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Andrea Miroli ha commentato che anche loro sono state vittime di una situazione difficile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Voglio farlo, ma non ho il coraggio. Claudio Carlomagno disperato dopo la notizia dei suoi genitori. Cosa è successo in carcereLa tragica storia di Claudio Carlomagno, il suo omicidio e il doppio suicidio dei genitori sollevano interrogativi su salute mentale ... bigodino.it

Carlomagno disperato per la morte dei genitori: Voleva suicidarsi, ma non è pentito di aver ucciso la moglieVoglio uccidermi ma non ho il coraggio, avrebbe detto in carcere Claudio Carlomagno, assassino dell'ex moglie Federica Torzullo, dopo aver ... fanpage.it

Claudio Carlomagno “è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista” in carcere. Lo comunica l'avvocato Andrea Miroli, difensore del 44enne – arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo – a proposito della morte dei g - facebook.com facebook

Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori del x.com