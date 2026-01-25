Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo aver appreso la morte dei genitori il legale | ‘Sono vittime’

Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, è stato sorvegliato a vista dopo aver appreso in carcere della morte dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro abitazione di Anguillara. Il legale di Carlomagno sottolinea che entrambe le vittime sono state vittime di circostanze tragiche. La vicenda si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica e giudiziaria.

Claudio Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori. Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, è venuto a conoscenza in carcere della morte dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro villetta di Anguillara. A renderlo noto è il suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, che ha precisato come l’uomo sia attualmente sorvegliato a vista all’interno dell’istituto penitenziario, vista la portata emotiva della notizia ricevuta. La comunicazione è avvenuta con le cautele previste in casi di forte stress psicologico. Non solo per l’impatto umano della perdita, ma per il contesto: una vicenda che ha già travolto più generazioni, lasciando dietro di sé una scia di dolore che non conosce tregua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

