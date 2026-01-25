Claudio Carlomagno il duplice suicidio dei genitori I video i sospetti le dimissioni | quei 15 giorni barricati in casa

Claudio Carlomagno è al centro di un caso che ha suscitato molte domande. I sospetti, i video, le dimissioni e i 15 giorni trascorsi in isolamento sono elementi che hanno scosso l’opinione pubblica. La vicenda coinvolge anche la scomparsa di Federica Torzullo, nuora di Carlomagno, e i misteri legati alla sua assenza. Un approfondimento sulla tragicità e le circostanze di questa vicenda complessa e dolorosa.

Hanno deciso di farlo insieme. Come insieme sono rimasti in silenzio da quando la loro nuora, Federica Torzullo, è scomparsa per poi riaffiorare da quel terreno dove crescono anche degli ulivi nell'azienda di famiglia. Troppo grande la vergogna, troppo pesante l'incapacità di comprendere cosa fosse scattato nella mente del figlio Claudio. Le cui colpe gli sono cadute addosso senza che fossero stati iscritti sul registro degli indagati. Sono bastate le ombre e i sospetti che sapessero, che l'avessero aiutato, coperto, agevolato. Lui, Pasquale Carlomagno, più di lei, Maria Messenio, che il 9 gennaio accompagnò il figlio e i consuoceri in caserma per denunciare la scomparsa di Federica.

