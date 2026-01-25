Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, ha causato la tragedia che ha coinvolto la sua famiglia. I genitori di lui, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati impiccati nel garage, in un gesto che ha sconvolto la comunità. L’allarme è stato lanciato dalla zia, evidenziando la drammatica escalation di una vicenda già segnata dal tragico episodio di Anguillara.

Uccidendo la moglie Federica, Claudio ha annientato tutta la sua famiglia. Ieri Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori del 44enne finito in carcere con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere, non hanno retto al dolore della morte della nuora per mano del figlio, all’onta che dal paese si è allargata a tutta Italia, e hanno deciso di togliersi la vita nella loro villetta di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Intorno alle 18, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Tevere 25. In casa non c’era nessuno, ma il furgoncino della coppia era parcheggiato lì. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia

Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno suicidi nella loro casa di Anguillara: i corpi in garage. L'allarme dato dalla ziaFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio avvenuto ad Anguillara.

Anguillara, trovati impiccati in casa i genitori di Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati in casa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa di Anguillara; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito e reo confesso; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi era i genitori di Claudio trovati morti. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Il padre era Pasquale Carlomagno, 69 anni, a capo dell’azienda ... leggo.it

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

Ancora una tragedia ad Anguillara. I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo il 9 gennaio scorso, sono stati trovati morti nella loro casa in via Tevere, alla periferia della cittadina. Erano senza vita in gi - facebook.com facebook

Trovati morti nella loro villetta i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (RM). Si ipotizza il suicidio. Lo riporta l'Ansa x.com