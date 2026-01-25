Claudia Pandolfi chi è l’ex marito Massimiliano Virgili | Feci annullare il matrimonio dopo un mese volevo un altro

Claudia Pandolfi, nota attrice italiana, ha vissuto una relazione breve e complessa con Massimiliano Virgili. Dopo un mese di matrimonio, durante la luna di miele, la Pandolfi confidò al marito di non essere più innamorata e di volerlo lasciare, portando all’annullamento della separazione. Questa vicenda mette in luce le dinamiche di una relazione che si è conclusa in modo rapido e deciso.

In luna di miele, dopo sole quattro settimane dal fatidico Sì, Claudia Pandolfi confessò al suo ex marito Massimiliano Virgili di volerlo lasciare, perché non era più innamorata. Secondo il diretto interessato, però, nella sua testa c’era già un altro uomo (come poi confessato dalla stessa attrice): stiamo parlando di Andrea Pezzi. Claudia Pandolfi ha quindi lasciato il suo ex marito per il noto conduttore Andrea Pezzi, oggi compagno di Cristiana Capotondi “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Rivedi la puntata di ieri di #propagandalive: Claudia Pandolfi, Mondo Marcio, Monir Ghassem, Eduardo Mattiozzi, la settimana di Makkox, il reportage di Diego Bianchi sulla sanità in Molise #propagandasalute e molto altro ancora x.com

