Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni resta in top10 Odermatt imprendibile

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede ancora Marco Odermatt in testa, con un vantaggio considerevole sugli inseguitori. Franzoni mantiene la posizione tra i top 10, mentre la competizione si intensifica. Dopo lo slalom di Kitzbuehel, Odermatt conferma la sua leadership con 1.285 punti, rafforzando la sua posizione di favorito per questa stagione.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Kitzbuehel: lo svizzero svetta con 1285 punti e può fare affidamento su un margine di 617 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 702 sull’elvetico Loic Meillard. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni sorpassa Paris ed entra in top10! Odermatt imprendibileLa classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si aggiorna con nuovi movimenti.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt dominatore, Franzoni piomba in top-15La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt al vertice, confermando la sua costanza di rendimento.

