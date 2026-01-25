Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Goggia nona allunga Shiffrin

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin in testa, consolidando la sua posizione dopo lo slalom di Spindleruv Mlyn. Sofia Goggia si piazza al nono posto, mantenendo intatte le proprie possibilità di miglioramento nel corso della stagione. La competizione prosegue con sfide importanti tra le atlete di punta, mentre la classifica si definisce lentamente in vista delle tappe successive.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine dello slalom di Spindleruv Mlyn. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti ed ora vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, nona con 506 punti, ed è in testa nel superG. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa ancora a Crans Montana lungo il cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

