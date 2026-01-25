Clamoroso al Tour Down Under | un canguro invade la strada e butta giù il leader della corsa

Durante l'ultima tappa del Tour Down Under, un canguro ha attraversato improvvisamente la strada, causando una collisione tra i ciclisti e coinvolgendo il leader della corsa. L'episodio ha interrotto momentaneamente la competizione, evidenziando come la fauna locale possa influenzare eventi sportivi di livello internazionale. Un episodio insolito che ha attirato l'attenzione di appassionati e media, sottolineando le peculiarità delle competizioni in aree naturali e selvagge.

Un canguro invade la strada e provoca una caduta nel corso dell'ultima tappa del Tour Down Under, in Australia, la prima corsa World Tour della stagione. L'imprevisto a circa 95 km dal traguardo di Stirling: tra i corridori a terra per colpa del marsupiale anche il leader della classifica Jay Vine, l'australiano della Uae compagno di Pogacar che poi è ripartito riuscendosi ad aggiudicare la vittoria finale, mentre l'altro Uae Bjerg, pure lui caduto, è stato costretto al ritiro. La giornata si è poi conclusa in volata con il primo successo stagionale di Matthew Brennan, britannico della Visma, davanti al neozelandese Fisher-Black e il danese Andresen.

