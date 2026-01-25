Il recente ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con stime superiori a un miliardo di euro. Le aziende colpite, tra porti, stabilimenti e infrastrutture, si trovano ora a rischio di perdere gli aiuti previsti, a causa delle complicazioni legate alle polizze green. È importante analizzare attentamente le conseguenze di questo evento naturale e le implicazioni per le imprese coinvolte.

Secondo le prime stime, il ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sicilia, devastando porti, stabilimenti balneari, attività produttive e ricettive, infrastrutture e strade localizzate soprattutto lungo la fascia costiera ionica e quella che si affaccia sul Canale di Sicilia, ha provocato danni per oltre 1 miliardo di euro. Una cifra ben superiore alla valutazione di 741,5 milioni effettuata dalla Protezione civile regionale. A questo ammontare vanno infatti ad aggiungersi i mancati redditi delle attività produttive che dovrebbero ricevere ristori e contributi. La richiesta di emergenza e il ruolo della prevenzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ciclone Harry, le aziende travolte rischiano di perdere gli aiuti per colpa delle polizze green

Le aziende travolte da Harry rischiano di perdere gli aiuti per colpa delle polizze greenLe aziende delle regioni Sicilia e Calabria, colpite da danni per oltre un miliardo di euro, rischiano di perdere gli aiuti previsti a causa delle polizze green.

Ciclone Harry, l'appello di Confapi alle istituzioni: "Non lasciate sole le aziende colpite"Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Calabrese: La Regione vicina a cittadini, Comuni e imprese. La Calabria è pronta a ripartire; Ciclone Harry, l'appello di Confapi alle istituzioni: Non lasciate sole le aziende colpite; Ciclone Harry, imprese in ginocchio dopo la tempesta: Subito ristori per bar, ristoranti e stabilimenti; Ciclone Harry: Allianz mobilitata in Sicilia, Sardegna e Calabria con misure straordinarie per clienti e imprese.

Ciclone Harry, le aziende travolte rischiano di perdere gli aiuti per colpa delle polizze greenDanni oltre il miliardo tra Sicilia e Calabria, ma migliaia di micro imprese rischiano di restare senza ristori. L’obbligo delle polizze catastrofali, pensato per la prevenzione ambientale, potrebbe t ... panorama.it

Porti siciliani devastati dal ciclone Harry, Milazzo: Governo non lascerà sole le aziende CLICCA PER IL VIDEOL'eurodeputato di Fratelli d'Italia, componente della commissione Pesca, esprime la propria solidarietà ai lavori dei porti siciliani, colpiti ad inizio settimana dal passaggio del ciclone Harry. ilsicilia.it

#Ciclone #Harry, Sbarra: “lunedì in Cdm lo stato di emergenza per la #Calabria” - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com