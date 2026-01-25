Ciclone Harry l’assicurazione non rimborsa i danni alle attività | Assoutenti contro le polizze green

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni alle attività commerciali, ma molte imprese si trovano di fronte a una difficile realtà: le polizze assicurative potrebbero non coprire i danni causati da eventi atmosferici estremi. Assoutenti evidenzia come le condizioni delle coperture assicurative spesso non prevedano il rimborso in tali situazioni, lasciando le imprese senza sostegno finanziario.

Il ciclone Harry si è abbattuto con piogge torrenziali, vento e onde anomale sul Sud Italia. Le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna hanno subito danni ingenti a case, negozi, attività commerciali e infrastrutture. Interi territori sono stati devastati e, forse, non riceveranno alcun rimborso. L’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali, infatti, non copre i danni causati da mareggiate anomale. I danni causati dal ciclone Harry Per tre giorni su Calabria, Sicilia e Sardegna si sono abbattuti vento, pioggia e mareggiate ed è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nessuna vittima, per fortuna: il sistema di previsione e prevenzione coordinato dalla Protezione civile ha funzionato bene. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ciclone Harry, le aziende travolte rischiano di perdere gli aiuti per colpa delle polizze greenIl recente ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con stime superiori a un miliardo di euro.

Danni del ciclone Harry, si valuta la sospensione delle attività nelle scuole anche per domaniIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha aggiornato sulla situazione causata dal ciclone Harry, evidenziando i danni subiti.

