Ciclocross Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23 Viezzi sale sul podio

La prova Under 23 maschile di Hoogerheide, ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, si è conclusa con la vittoria di Sparfel e il podio di Viezzi. La gara ha visto protagonisti giovani talenti provenienti da diversi paesi, offrendo uno spettacolo di tecnica e tenacia in un circuito impegnativo e spettacolare.

Si è da poco conclusa la prova Under 23 maschile di Hoogerheide, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Sul circuito olandese, al termine di una gara equilibrata fino alla fine, è stato il francese Aubin Sparfel ad avere la meglio sugli avversari. Per il giovane transalpino, al secondo successo stagionale in CdM, la vittoria di oggi assicura anche secondo posto finale nella generale. Dietro di lui, battuto solo nei metri finali, il padrone di casa David Haverdings che paga 4? dal vincitore. L’olandese, grazie a questo risultato, si laurea campione con 20 punti di vantaggio proprio su Sparfel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross, Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23. Viezzi sale sul podio Leggi anche: Ciclocross: Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville, Italia sul podio con Stefano Viezzi Leggi anche: Ciclocross: Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville, Italia ancora sul podio con Stefano Viezzi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: CDM Ciclocross, 5° posto per Stefano Viezzi nell'ennesimo successo di David Haverdings tra gli U23. Ciclocross, Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23. Viezzi sale sul podioSi è da poco conclusa la prova Under 23 maschile di Hoogerheide, sede dell'ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Sul circuito ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.