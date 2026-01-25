Ciclocross Pieterse vince anche ad Hoogerheide in Coppa del Mondo Che sfortuna per Casasola

Puck Pieterse si conferma protagonista nel ciclocross, vincendo anche a Hoogerheide nella tappa finale della Coppa del Mondo 2025-2026. A soli due giorni dal suo successo a Maasmechelen, l’atleta olandese ha dimostrato costanza e talento nel circuito Elite femminile. Sfortunatamente, questa gara si è rivelata difficile per Casasola, che ha incontrato qualche problema durante la competizione.

La doppietta di Puck Pieterse. A neanche 48 ore di distanza dal suo successo in quel di Maasmechelen l’olandese si è imposta di forza anche a Hoogerheide in occasione dell’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross, categoria Elite femminile.   Si tratta dunque del secondo successo consecutivo per la neerlandese, davvero brava a mettere a durissima prova le rivali che, dopo aver provato a tenere il suo passo, si sono arrese favorendo un arrivo al traguardo in solitaria fermando il cronometro a 51 minuto e 54 secondi.   Al secondo posto si è invece piazzata la ceca Kristyna Zemanovà, (primo podio nella competizione itinerante della carriera per lei) rimasta attardata di sei secondi precedendo la francese Amandine Fouquanet, terza +0:10 e forse l’unica a tenere testa alla prima della classe anche se punita da una condotta fin troppo offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

