Ciclocross oggi Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 | orari programma tv

Oggi si disputa a Hoogerheide l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, dopo l’evento di ieri a Maasmechelen. Di seguito, vengono forniti orari, programma e informazioni sulla copertura televisiva dell’appuntamento in Olanda, punto finale di una stagione intensa e ricca di emozioni.

Dopo l’appuntamento di ieri a Maasmechelen, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta oggi in Olanda, a Hoogerheide, dove è prevista l’ultima tappa della stagione. Sul circuito olandese andranno quindi in scena le ultime gare delle categorie Juniores, uomini Under 23 ed Elite che determineranno le classifiche generali. Tra le donne, la grande protagonista della stagione è stata Lucinda Brand che, con largo anticipo, ha conquistato la Coppa del Mondo. Per la gara di oggi l’olandese non sembra essere favorita e, come successo ieri, potrebbe andare in scena una sfida molto equilibrata. In partita anche Sara Casasola, quarta al termine della prova di 24 ore fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

