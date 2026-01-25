Mathieu van der Poel si è aggiudicato la tappa di Hoogerheide e ha conquistato la Coppa del Mondo di ciclocross. La sua presenza in gara si traduce spesso in risultati certi, dimostrando un livello di competitività elevato e costante. La sua performance conferma la sua posizione di rilievo nel panorama internazionale di questa disciplina, offrendo un esempio di costanza e precisione nelle competizioni.

Non ci sono aggettivi, è praticamente imbattibile. Mathieu van der Poel se gareggia nel ciclocross, vince, non ci sono altri risultati possibili. Dodici gare, dodici vittorie in stagione: arriva l’ultima perla stagionale nella Coppa del Mondo, in casa ad Hoogerheide ed ovviamente il successo nella classifica generale. Questa volta, dopo le sofferenze di ieri in Belgio, anche a causa di una foratura, il campione del mondo ha voluto mettere le cose in chiaro da subito, senza rischiare. Terzo giro da assoluto fuoriclasse per chiudere i conti: attacco in solitaria, oltre un minuto di vantaggio e braccia alzate al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Mathieu van der Poel si prende tappa e Coppa del Mondo a Hoogerheide

